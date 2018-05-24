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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 1:45 25.05.2018 - 01:45

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США призвал Россию прояснить свою роль в крушении в 2014 году "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур".

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам, представленным сегодня голландским прокурором (...) Сегодняшнее заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Она напомнила "о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных".

"Пришло время для России перестать лгать и прояснить свою роль", - заявила Х.Нойерт.

Ранее в четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" в Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Йф гс

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