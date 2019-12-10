*** Сирия не должна быть площадкой для исламистов
*** По Венесуэле сохраняются разногласия
*** Минские соглашения должны соблюдаться
Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доволен тем, как российская сторона имплементирует санкции против КНДР.
"Я заявил министру Лаврову, что они проделали хорошую работу в том, что касается уровня имплементации", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
При этом Помпео призвал не останавливаться на достигнутом.
"Нужно помнить, что всегда можно найти способы сделать еще что-нибудь (для претворения в жизнь ограничительных мер против КНДР - ИФ)", - сказал глава госдепа.
Кроме того, "мы договорились о том, что Сирия никогда больше не должна стать площадкой для роста исламских группировок. Мы пришли к такому же соглашению в отношении Афганистана. И сегодня мы также договорились и о проблеме денуклиаризации Северной Кореи. Мы говорили о важности соблюдения санкций в отношении Северной Кореи. Это как раз те области, в которых наши страны сотрудничают друг с другом и это сотрудничество продолжится", - сказал госсекретарь США.
Он отметил, что "есть и другие области, в которых мы испытываем разногласия": "Венесуэла, где остается у власти режим Николаса Мадуро".
"Мы обращаемся с просьбой к российскому правительству поддержать идеи демократии и легитимность правления господина Гуайдо и поддержать свободные и справедливые президентские выборы в Венесуэле".
По словам Помпео, был затронута и тема Украины.
"Мы гордимся тем, что сделали наши президенты для защиты безопасности страны. Мы рассматривали варианты решения проблемы конфликта на Украине и решили, что для решения этого конфликта необходимо соблюдение "минских соглашений", - сказал он.
С Лавровым они обсудили также сотрудничество США и РФ в области борьбы с наркотиками и терроризмом и контроль над вооружениями.
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