Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"США договорились с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на сталь и алюминий", - приводят западные СМИ слова Трампа.
1кю аю
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