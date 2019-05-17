Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 20:43

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"США договорились с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на сталь и алюминий", - приводят западные СМИ слова Трампа.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!