Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США достигли соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"США договорились с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на сталь и алюминий", - приводят западные СМИ слова Трампа.

1кю аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта