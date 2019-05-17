Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 21:37

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Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Мы только что достигли (торгового) соглашения с Канадой и Мексикой (которым не предусмотрено) введение пошлин" - приводят западные СМИ слова Трампа на конференции с участием бизнесменов.

Кроме того, опубликовано совместное американо-канадское заявление о достигнутом соглашении.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после публикации этого заявления пошлины, введенные США на основании статьи 232 (закона США о расширении торговли - ИФ) на сталь и алюминий из Канады, и все пошлины, введенные Канадой в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Западные СМИ напоминают, что американские пошлины, введенные в прошлом году из соображений национальной безопасности - 25% на сталь и 10% на алюминий - стали основным камнем преткновения для ратификации нового североамериканского торгового соглашения - USMCA, заменяющего прекратившее действие соглашение NAFTA.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

1кю ар

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