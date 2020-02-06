Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 18:13

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер в четверг указал на необходимость для США иметь все возможности для противодействия России и Китаю в Африке и Латинской Америке, передает в четверг агентство Bloomberg.

На выступлении в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Эспер заявил, что США должны иметь в приоритете "соперничество великих держав" в этих регионах планеты.

В то же время Эспер не стал отрицать другие, стоящие здесь перед США задачи, - борьбу с наркотрафиком в Латинской Америке и антитеррористические операции в Африке.

Министр обороны США также призвал Конгресс при работе над следующим американским оборонным бюджетом сокращать траты на неприоритетные программы и сосредоточиться на выделении средств для противодействия России и Китаю и для внедрения новых технологий.

При этом Эспер заявил о готовности принимать" жесткие решения" по поводу выделяемых Пентагону средств.

Bloomberg напоминает, что на финансовый 2021 год бюджет Пентагон должен составить $741 млрд, причем приоритетными направлениями будут считаться разработка гиперзвукового оружия, развитие сетей 5G и искусственного интеллекта.

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