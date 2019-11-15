Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 5:10

Нью-Йорк (ООН). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения.

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Даже если "на кону" такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть. Она принадлежит не вам, а сирийцам, в глазах которых действия США выглядят разбоем и грабежом", - заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Он подчеркнул, что "возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы и реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".

Российский дипломат отметил, что "достичь прочной и долгосрочной стабилизации в САР в целом можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны".

"Несмотря на различные факторы и всплески напряженности, ситуация в Сирии продолжает нормализоваться, в первую очередь благодаря постепенному переходу все большей территории под контроль законного правительства", - заключил Полянский.

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