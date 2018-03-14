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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:14 14.03.2018 - 10:14

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен и член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем заявили, что Евросоюз должен быть исключен из объявленных президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин на сталь и алюминий.

"Мы убеждены, что наш экспорт не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов", - сказал Ю.Катайнен в среду в Европарламенте, где прошли дебаты о протекционистских мерах США.

"Мы сожалеем об этих мерах. Налагать таможенные пошлины на основании защиты национальной безопасности означает подрывать многостороннюю систему (торговли - ИФ). Страны Европейского союза, являющиеся членами НАТО, не представляют собой угрозы для Соединенных Штатов", - отметила в свою очередь С.Мальмстрем.

Она сообщила, что в минувшие выходные изложила эту позицию торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру. Тем не менее, ЕС после этой встречи не получил никакой ясности с перспективой исключения из американских мер. Контакты с американской стороной продолжатся. Если не удастся договориться, это, по словам еврокомиссара, нанесет вред трансатлантическим отношениям и мировой торговой системе.

"Если ЕС не исключат из этих мер, тогда надо будет реагировать решительным и пропорциональным образом. Мы продолжаем нашу подготовку, чтобы быть в состоянии действовать в соответствии с положениями ВТО", - продолжила С.Мальмстрем.

На прошлой неделе, добавила она, Еврокомиссия рассмотрела серию соответствующих мер для защиты интересов Евросоюза. Они будут отвечать международным обязательствам ЕС и нормам ВТО.

"Прежде всего, мы будем защищать наши права в ВТО. Не стоит забывать, что есть другие торговые партнеры, которые будут затронуты этим американским решением. Мы посмотрим, как координировать нашу реакцию в рамках ВТО с партнерами", - объявила С.Мальмстрем, уточнив, что процедура в ВТО займет время.

Поэтому предусматриваются и более оперативные меры. "Прежде всего, мы будем защищать наши рынки от возможных последствий для торговли", - добавила еврокомиссар.

По ее словам, Еврокомиссия готова ввести собственные защитные меры при соблюдении полной прозрачности и призывает других партнеров поступить таким же образом. "Но тем самым мы не собираемся закрыть все рынки стали и алюминия", - пояснила она.

Еврокомисар считает, что с американской стороны речь идет не о мерах безопасности, как заявлено, а о протекционизме. Это позволяет воспользоваться соответствующим соглашением ВТО, как ЕС уже это делал в прошлом по отношению к США.

"Это позволит принять меры, связанные с экономическими потерями. Мы имеем в виду разные американские продукты", - сказала С.Мальмстрем, заверив, что при этом ЕС не хочет эскалации ситуации, которая нанесет вред международной торговле.

По ее словам, нельзя допустить, чтобы процесс вышел из-под контроля. ЕС будет действовать с осторожностью, но намерен защищать своих граждан и рабочие места, подчеркнула член Еврокомиссии по торговле.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. В ответ на это в Евросоюзе заявили, что рассматривают "различные меры уравновешивания ситуации".

ри яч

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