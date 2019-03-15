Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 11:43

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Спецредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в пятницу заявил, что Вашингтон старается поддерживать политический процесс в Сирии.

"Американцы должны не вести этот политический процесс, а поддерживать его. И мы поддерживали его везде, где это возможно", - сказал Дж.Джеффри в ходе брифинга.

"В конце концов, политический процесс ведет сирийский народ при поддержке ООН, которая направляла туда миссию, а также при поддержке США и других государств", - подчеркнул Дж.Джеффри.

По словам представителя, американская сторона, в частности, взаимодействует с другими ключевыми странами в регионе, чтобы быть уверенными в том, что Сирия движется в нужном направлении.

"Прежде всего, мы привержены тому, чтобы заставить (президента Сирии - ИФ) Башара Асада следовать политическому процессу, который был установлен резолюцией СБ ООН 2254", - добавил он.

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