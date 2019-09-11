Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 10:33

Дубай. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани призвал Вашингтон положить конец "максимальному давлению и агрессивной политике" в отношении Тегерана.

"США должны понимать, что от воинственных настроений нет выгоды и что они должны отказаться от их политики максимального давления на Иран. Обязательства Ирана по ядерной сделке пропорциональны обязательствам других сторон, и мы предпримем дополнительные шаги (в сокращении обязательств по СВПД - ИФ) в случае необходимости", - заявил Рухани в эфире государственного телевидения.

Между тем, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи, слова которого приводит агентство ИРНА, отметил, что необходимости в переговорах с США нет, пока они не откажутся от политики давления в отношении Ирана.

Он добавил, что уход в отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона никак не повлияет на позицию Ирана относительно переговоров с Вашингтоном.

Накануне представитель правительства Ирана Али Рабийе заявил, что, сняв с поста советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

В минувшую субботу Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

1ви ар

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