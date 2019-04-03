Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 20:22

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс в среду заявил, что стремительно развивающийся Китай требует больше внимания и ресурсов как со стороны США, так и со стороны европейских стран.

"Китай, который стремительно распространяет свое влияние, заслуживает большего внимания и ресурсов со стороны США", - сказал М.Пенс на Атлантическом совете.

При этом вице-президент США обратился с призывом к европейским союзникам предпринимать больше усилий для поддержания НАТО посредством их собственных ресурсов.

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