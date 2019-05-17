Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:09

***Этот шаг позволит продолжить замену соглашения NAFTA

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США смогли договориться с Канадой и Мексикой по вопросу о пошлинах на импорт стали и алюминия в США, сообщает в пятницу американское издание The Hill.

По его данным, американская администрация согласилась в течение 48 часов отменить эти пошлины. Однако в ответ Канада и Мексика должны будут блокировать импорт в США китайской стали через территорию этих двух стран.

The Hill отмечает, что эти договоренности должны будут устранить важное препятствие для одобрения в Конгрессе США нового торгового соглашения - USMCA, заменяющего прекратившее действие соглашение NAFTA.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы.

Однако соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

1аю ар

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