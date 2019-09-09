Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 1:54

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - На открывающейся 17 сентября очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН США хотели бы добиться прогресса по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, иранской ядерной программе, а также по внешнеторговой политике Китая, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Надеюсь, что мы сможем сделать многое", - сказал он в интервью канзасской радиостанции KQAM, отвечая на вопрос о его ожиданиях для Соединенных Штатов от сессии Генассамблеи ООН.

Он продолжил: "Я надеюсь, что мы сможем продолжать добиваться прогресса в деле денуклеаризации Северной Кореи. Я надеюсь, что мы сможем убедить мир в том, что она (Генассамблея ООН - ИФ) должна присоединиться к нашим усилиям по обеспечению того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия".

Госсекретарь США, коснувшись вопросов торговой политики Китая, отметил, что, по его мнению, "будет много дискуссий о Китае, и тех возможностях, которые откроются перед всеми странами и Китаем, если Китай просто будет соблюдать общепринятые во всем мире правила торговли".

При этом Помпео в качестве условий для развития торгово-экономического сотрудничества КНР с США назвал "прекращение кражи интеллектуальной собственности", а также отказ Пекина от "принудительной передачи Китаю технологий американских компаний".

Как сообщалось, очередной раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям запланирован на начало октября.

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