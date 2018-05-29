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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 21:36 29.05.2018 - 21:36

Нью-Йорк (ООН). 29 мая. ИНТЕРФАКС - США попросили созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа, сообщила во втоник миссия США при ООН.

"Сегодня днем США запросили организацию экстренного заседания Совета безопасности ООН, чтобы обсудить недавние атаки на Израиль из сектора Газа со стороны ХАМАС и других боевиков", -говорится на сайте миссии США при ООН.

Миссия США ожидает, что собрание состоится в среду.

"Совет Безопасности должен быть разгневан, он должен ответить на это приступ жестокости, направленный против невинных граждан Израиля, а палестинское руководство необходимо призвать к ответственности за то, что оно не препятствует таким действиям в Газе", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Ранее во вторник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.

Мм во

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