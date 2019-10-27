Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 14:59

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Вашингтон заранее предупредил Россию о спецоперации в Сирии, но не уточнял, что это будет спецоперация по ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы поговорили с ними (с российской стороной - ИФ), сказали, что летим туда (в Сирию - ИФ), не пояснив, зачем", - сказал он журналистам в Белом доме.

Проблем при этом с Россией не было, заверил Трамп. "Россия отлично с нами обошлась", - сказал он.

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