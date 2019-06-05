Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США Дэвид Хейл и замминистра обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили жестокое подавление протестов в Судане, сообщает представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Замгоссекретаря Хейл отметил важность передачи власти от Переходного военного совета гражданскому правительству в соответствии с волей суданского народа", - говорится в заявлении.
В понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. В результате погибли 35 человек. Суданские военные опровергли информацию о том, что они применили силу против протестующих.
Во вторник правящие в Судане военные отказались от соглашения о передаче власти, которое ранее было заключено с гражданскими активистами, и объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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