Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 3:35

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США Дэвид Хейл и замминистра обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили жестокое подавление протестов в Судане, сообщает представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Замгоссекретаря Хейл отметил важность передачи власти от Переходного военного совета гражданскому правительству в соответствии с волей суданского народа", - говорится в заявлении.

В понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. В результате погибли 35 человек. Суданские военные опровергли информацию о том, что они применили силу против протестующих.

Во вторник правящие в Судане военные отказались от соглашения о передаче власти, которое ранее было заключено с гражданскими активистами, и объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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