Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 20:02

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Противодействие, которое Иран оказывает Вашингтону, и независимость иранского народа является причиной озлобленности американской администрации по отношению к Тегерану, заявил в понедельник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Сопротивление Ирана США привлекательно для всего мира. Администрация США злится на иранский народ за проявление независимости государства и противостояние агрессору", - написал Хаменеи в своем твиттере.

Он добавил, что "эту привлекательность следует использовать для распространения правды ислама и иранского народа".

17 января во время пятничной молитвы аятолла заявлял, что день, когда Иран нанес ракетные удары по военным базам, где размещены американские военные в Ираке, является "днем Господа" и "ударом по имиджу Америки".

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру следует быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который недавно оказался не столь уж и верховным, наговорил гадостей в адрес США и Европы. Их (Ирана - ИФ) экономка разваливается, люди терпят лишения. Ему (Хаменеи - ИФ) следует быть очень осторожным в выражениях!" - написал американский президент в твиттере.

Хаменеи в пятничной молитве обвинил Великобританию, Германию и Францию в недееспособности в области сохранения иранской ядерной сделки, а также добавил, что "они ждут, когда США поставят Иран на колени, но США не способны поставить иранский народ на колени".

Гибель иранского военачальника Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке Хаменеи назвал "позором для США", поскольку они проявили себя как "трусы", которые побоялись встретиться с Сулеймани "в открытом бою".

1ви ар

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