Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В США полагают, что Россию в полном объеме соблюдают СНВ-III, однако продлению договора препятствует советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, считает учредитель международной инициативы "Глобальный ноль" Брюс Блэр.

"В США, да и в других регионах мира искренне убеждены, что Россия полностью соблюдает условия СНВ-III, поэтому есть основания для продления СНВ-III и даже начать переговоры по разработке договора СНВ-IV, после того, как через пять лет истечет срок действия первого договора", - сказал заявил Блэр "Интерфаксу" "на полях" конференции Международного Люксембургского форума в Риме.

Тем не менее, по его мнению, этому препятствуют нездоровые отношения между Россией и США, и утверждения о том, что РФ нарушает ДРСМД. "По крайней мере, превалирует именно такая идея", - сказал собеседник агентства.

"Однако самым важным является то, что человек, который вырабатывает внешнеполитический курс в Белом доме - это советник президента США Джон Болтон, а он - противник любых договоров, которые бы накладывали ограничения на США. Во многом, именно из-за него США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году", - отметил американский эксперт.

Блэр также указал на то, что у США нет единого подхода к выстраиванию отношений с Россией.

"У этой политики несколько сторон, которые между собой несовместимы, например, Болтон настроен очень критично в отношении России. А санкции, вводимые конгрессом США против России, не очень хорошо согласовываются с позицией Белого дома", - подчеркнул он.

Помимо этого, напомнил Блэр, образ России в глазах общественности в США не очень хорош из-за убежденности в том, что Россия вмешивалась в американские выборы "и собирается сделать это вновь".

Все эти факторы, считает эксперт, формируют среду, которая не самым благополучным образом способствует продолжению сотрудничества с Россией в области контроля над вооружениями.

"Теперь уже приходится думать о мире в котором уже в ближайшем будущем не будет контроля над вооружениями - ведь если СНВ-III не будет продлен до февраля будущего года, это последний действующий правовой акт между США и Россией по контролю над вооружениями. Есть конечно еще Договор о нераспространении ядерного оружия, но он имеет мало влияния на США или Россию", - сказал Блэр.

Отвечая на вопрос о перспективах включения КНР в обновленный договор ДРСМД вместе с Россией и США, он отметил, что представители высшего руководства Китая полагают, что Пекин пока не готов вступать в переговоры по вступлению в ДРСМД или СНВ-IV.

"Китай не желает вести переговоры по разоружению до тех пор, пока Россия и США не сократят значительно объемы своего ядерного запаса. Позиция Китая такова: почему вы указываете на меня, я маленькая ядерная держава по сравнению с вами, мы подождем, пока вы сократите свой ядерный арсенал", - подчеркнул Блэр.

Комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной проблемы, Блэр усомнился в том, что Тегеран будет вести переговоры с Вашингтоном о заключении нового договора.

"Зачем Ирану вести переговоры с США о новом договоре, когда он уже договорился по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Он честно выполнил условия договора, что подтверждают в МАГАТЭ", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД без консультаций с союзниками Вашингтона.

"Почему Иран должен доверять США и заключать новое соглашение", - задался вопросом эксперт.

"С другой стороны Иран находится в бедственном экономическом положении и сделает все необходимое, чтобы восстановить свое положение на международном политическом и экономическом уровнях", - подытожил Блэр.

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