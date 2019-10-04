Гавана. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В регионе Латинской Америки США "обкатывают" модели нелегитимной смены режима в государствах, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных дела, попыток нелегитимных переворотов, смен режима, причём в данном случае США действуют не только с помощью мягкой силы, как принято говорить в международных делах, но, по сути, "в лоб" требуют смены правительств, суют свой нос в любые дела, в любые решения всех стран, выделяют деньги на дестабилизацию политической системы, а подчас и просто на прямое вмешательство, и при этом не допускают и доли критики в свой адрес", - сказал Медведев, выступая в гаванском университете.

По словам Медведева, "все более откровенными становятся попытки подменить нормы международного права некими правилами, которые устанавливаются узким кругом избранных стран", а зачастую - одной страны, а затем предпринимаются попытки выдать это за позицию всего мирового сообщества.

"Одним из способов заставить следовать этим правилам является политика экономического давления на тех, кто не согласен с этим, проще говоря - нелегитимные односторонние санкции", - сказал Медведев.

Он привел экспертные данные, согласно которым под различные виды санкций в мире попадает одна треть существующих государств, то есть практически 70 стран.

"Такие ограничительные меры - это не только наказание правительств, которые проводят независимую политику и тех, кто принимает решения. Прежде всего, это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, а по сути - это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах", - подчеркнул Медведев.

По его словам, многие латиноамериканские государства, в том числе Куба, Никарагуа, Венесуэла, Боливия "находятся под таким прессингом", когда "кем-то извне ставятся под сомнение основополагающие принципы латиноамериканской политики - единство в многообразии".

"Что касается Кубы, ваша страна уже почти 60 лет живет в условиях санкций, фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США", - сказал Медведев. За это время экономике Кубы был нанесен суммарный ущерб в размере почти триллион долларов, добавил он.

Тем не менее, по его словам, Куба по-прежнему независимое государство, а ее народ больше всего ценит свободу, продолжил глава правительства РФ.

"Россия всегда открыто говорила о недопустимости применения санкций в международной политике, в том числе я имею в виду и последние решения администрации США об обеспечении ограничительных мер в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить нашу солидарность с народом Кубы", - сказал Медведев.

Он выразил уверенность, что правительство Кубы проведет успешные реформы, опираясь на поддержку кубинцев. Россия, напомнил глава правительства, тоже испытывает серьезное давление извне. Он напомнил, что против СССР и России в 20 и 21 веке санкции вводились более десятка раз.

"Но ни разу это не привело к каким-либо изменениям в нашей внутренней и внешней политике, так будет и сейчас, Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация", - подчеркнул Медведев.

Он подчеркнул, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются одним из ключевых направлений международного сотрудничества, и "уж точно не задний двор США".

"И в интересах России, чтобы латиноамериканские страны, регион в целом были стабильными и успешными государствами", - сказал Медведев.

Выступление Медведева в пятницу состоялось в рамках торжественной церемонии, в рамках которой ему была присуждена степень Почетного доктора политических наук Гаванского университета.

1пм бп

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