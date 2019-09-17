Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 1:49

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты для противостояния угрозы со стороны властей Венесуэлы инициируют применение против Каракаса Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио), сообщил Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты и партнеры инициируют применение Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио), который активизирует дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, которую бывший режим Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) представляет для венесуэльского народа и региона", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

В нем отмечается, что Вашингтон "с нетерпением ожидает встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые мы можем использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет Мадуро".

Госдеп обвинил власти Венесуэлы в срыве переговорного процесса с венесуэльской оппозицией на Барбадосе, которые проходили при посредничестве Норвегии, отметив, что таким образом он продемонстрировал "нежелание серьезно заниматься возвращением демократии в Венесуэлу".

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".

В то же время госдеп подчеркнул: "Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы уже неоднократно говорили, санкции США не будут сняты до тех пор, пока Мадуро не уйдет".

Межамериканский договор о взаимной помощи (Пакт Рио) - соглашение, подписанное в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году.

Главный принцип этого договора заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавших, будет означать нападение на все страны-участники этого договора. То есть, фактически это договор о взаимной обороне.

Венесуэла вышла из договора в 2012 году.

1гк ад

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