Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 0:00

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - США сняли свое обозначение Китая как валютного манипулятора за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп и высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение.

В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

"Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно способствовать прозрачности и подотчетности", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Тем временем Китай вместе с девятью другими торговыми партнерами, такими как Германия, Италия, Япония, Корея и Вьетнам, был помещен в список текущего контроля.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января.

"Мы собираемся подписать (соглашение - ИФ) 15 января. Я думаю, что это будет 15 января, или вскоре после этого", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

О планах подписания документа 15 января Трамп написал в твиттере еще 31 декабря 2019 года.

Трамп ранее утверждал, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения. "Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе", - отметил президент США.

В декабре прошлого года Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию. В связи с этим, Штаты отказались от введения дополнительных пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее. Кроме того, Вашингтон согласился сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%.

Команды переговорщиков от США и КНР с октября провели несколько раундов торговых переговоров, обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

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