Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 1:40

*** Вашингтон намерен участвовать "в диверсификации сектора атомной энергетики" Болгарии, ратует за поставки газа из "надежных источников"

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и София намерены принять конкретные меры по углублению стратегического партнерства между двумя станами в различных областях, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

"Как друзья и союзники, мы привержены углублению нашего сотрудничества в области безопасности и содействию экономическому росту и процветанию наших двух великих держав",- говорится в документе, распространенном Белым домом.

В нем отмечается, что США приветствуют решение болгарского руководства о выделении более 2% ВВП на нужды обороны, и подчеркивается: "Наши военные вместе стоят на защите свободы и стремятся укрепить оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет решающее значение для евроатлантической безопасности".

Стороны подтвердили, что продолжат сотрудничество в области уничтожения избыточных обычных вооружений.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты и Болгария планируют "облегчить доступ (Болгарии - ИФ) к высокотехнологичным оборонным технологиям и вооружениям, которые Соединенные Штаты считают доступными".

Болгария, со своей стороны, "обязуется должным образом учитывать предложения американских оборонных компаний, желающих конкурировать на болгарском рынке".

В документе подчеркивается, что США "поддерживают недавние усилия Болгарии по защите независимости и суверенитета страны от пагубного влияния", и усилия по "расследованию и разоблачению нарушений болгарского законодательства иностранными злоумышленниками". Стороны договорились о мерах по диверсификации для Болгарии источников энергии, что является "гарантией энергетической безопасности и независимости".

США и Болгария "будут сотрудничать в области увеличении поставок газа (в Болгарию - ИФ) из различных и надежных источников", отмечается в документе.

В нем, в частности, говорится, что Вашингтон намерен принять участие "в диверсификации сектора атомной энергетики" Болгарии.

С этой целью Соединенные Штаты планируют направить в Болгарию техническую группу для изучения возможностей дальнейшего сотрудничества "в различных областях энергетики, включая ядерную". Уже сегодня США готовы оказать Болгарии "оперативную поддержку в лицензировании и использовании американского ядерного топлива" для АЭС "Козлодуй".

1гк ки

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