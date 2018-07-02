Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 11:52 02.07.2018 - 11:52

Лондон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В сенате СШ и британском парламенте существуют опасения, что Россия сможет завладеть информацией о технологии "стелс" в случае одновременной покупки Турцией зенитных ракетных систем С-400 и истребителей-бомбардировщиков F-35, пишет в понедельник газета Daily Telegraph.

"Я поддерживаю продажу Турции усовершенствованных F-35, но только если эта страна откажется от приобретения российских ЗРС С-400. Это решение (покупка С-400 - ИФ) подвергнет риску национальную безопасность США и безопасность наших союзников", - заявил сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис ван Холлен.

"Покупка Турцией обеих систем позволит России с гораздо большей легкостью оценить функциональные возможности F-35, отследить и эксплуатировать их уязвимости. Это недопустимо", - добавил он.

Газета отмечает, что К. ван Холлен является автором проекта поправки к законопроекту, предусматривающему, в частности, продажу F-35 Анкаре. Эта поправка предполагает приостановку продажи истребителей Турции до тех пор, пока госсекретарь США Майк Помпео не гарантирует, что Анкара отказалась от приобретения С-400 у России.

"Эта поправка дает понять, что если Турция игнорирует обеспокоенность союзников по НАТО и двигается навстречу партнерству с Путиным, она не получит F-35", - говорит американский сенатор.

Со своей стороны, член британского парламента и спецкомитета по обороне Марк Франсуа заявил газете об опасениях, что Россия попытается через Турцию выведать информацию о технологии, применяемой в производстве F-35.

"Великобритания инвестирует огромные средства в F-35, в частности, по причине наличия технологии "стелс". Мы бы не хотели видеть, чтобы что-либо поставило под угрозу эту возможность (эффективно использовать F-35 - ИФ), в том числе продажа С-400 Турции. Несомненно, это вызовет обеспокоенность министерства обороны, поскольку Россия попытается их (Анкару - ИФ) в это втянуть", - считает он.

Другой член британского спецкомитета по обороне при Палате общин Джулиан Льюис задался вопросом, стоит ли вообще продавать Турции F-35 из-за ее "сомнительной истории поддержки наших врагов-исламистов, а также установления Анкарой нездоровых отношений с Россией".

По мнению представителя аналитического центра - Международного института стратегических исследований, Дугласа Барье, российские военные заинтересованы в том, чтобы узнать, как F-35 будут выглядеть на радарах С-400 при движении по направлению к ним, сбоку от них и во время удаления от радаров. Он также считает, что Турция не способна наверняка гарантировать, что какая бы то ни было информация о технологии "стелс" не попадет к России в случае покупки Анкарой как С-400, так и F-35.

Ранее в июне сенат США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

Тем временем американские СМИ сообщали, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис выступает против попыток Конгресса заблокировать получение Турцией F-35.

1эф во яч

Neuer Inhalt Horizontal Line