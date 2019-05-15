Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:24

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Американские и британские военные разошлись во мнениях относительно угрозы, исходящей со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии, пишет газета Politico.

Заместитель командующего возглавляемой США коалиции британский генерал-майор Кристофер Гика заявил, что не видит "увеличения угрозы для США со стороны поддерживаемых Ираном сил" в Ираке и Сирии.

Эти слова подверг критике представитель Центрального командования США Билл Урбан. Он отметил, что комментарии британского военачальника "идут вразрез с информацией о угрозах, которую удалось получить, благодаря разведке США и союзников".

Его слова прозвучали на фоне решения США пересмотреть свои военные операции на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке и Сирии, отмечает Politico.

По словам Урбана, коалиция во главе с США усилила боеготовность в Ираке и Сирии и тщательно следит за ситуацией, чтобы оценивать уровень угроз для американских сил, в частности, в Ираке.

Между тем, Гика заявил, что в коалиции не видят изменений в диспозиции Сил народной мобилизации (СНМ, считающаяся близкой к Ирану шиитская коалиция, сражающаяся на стороне правительства Ирака против террористов - ИФ).

"Конечно, СНМ - это очень широкий диапазон групп. Многие из них согласны идти на уступки, и мы не видели никаких изменений в их деятельности с момента роста напряженности в отношениях между США и Ираном", - отметил он.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

Ранее в среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.

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