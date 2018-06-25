США и Германия привлекают большинство трудовых мигрантов мира - исследование
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Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Самыми привлекательными странами мира для трудовых мигрантов стали в 2018 году США (первое место) и Германия (второе место), свидетельствуют результаты исследования Decoding Global Talent, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
На третьем месте по привлекательности месте после США и ФРГ находится Канада, на четвертом - Австралия, на пятом - Великобритания, на шестом - Испания.
В 2014 году Германия была лишь "номером четыре". Отмечается, что для трудовых мигрантов из Европы и Центральной Азии Германия занимает первое место.
Что же касается городов, то здесь столица Германии Берлин находится на третьем месте по привлекательности, возглавляет рейтинг Лондон.
"Несмотря на то, что Великобритания в ходе Брексита теряет в привлекательности, Лондон, как глобальный бренд, остается интересным и занимает в рейтинге первое место", - говорит руководитель StepStone Себастиан Деттмерс.
За Лондоном самый любимый город для работы - Нью-Йорк, далее следуют Барселона, Амстердам, Дубай и Лос-Анджелес.
Исследование проводилось в первые 4 месяца 2018 года совместно немецким сайтом по трудоустройству StepStone и аудиторской компанией The Boston Consulting Group (BCG), в процессе исследования было опрошено примерно 366 тысяч граждан в 197 странах.
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Интерфакс