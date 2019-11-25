Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 18:32

***Всего на экологические нужды потребуется направлять в год $300 млрд

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - США и ЕС ввиду активной хозяйственной деятельности должны возместить 54% расходов на преодоление негативных эффектов изменения климата на Земле, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявления ряда природоохранных организаций.

"Это крайне важная возможность для богатых стран и для загрязняющих (Землю - ИФ) производственных отраслей, который создали нынешний кризис, исполнить обязанности перед теми, кто сильнее всего пострадал от климатических бедствий", - заявил представитель гуманитарной организации ActionAid Харджит Сингх.

По оценкам природоохранных организаций, на 10% богатейшего населения планеты приходится 50% вредных выбросов в атмосферу, в то время как на 50% наиболее беднейших жителей Земли - 10% выбросов.

По уточненным данным, США должны оплатить 30,4% расходов, связанных с восстановлением экологии, ЕС - 24%, а КНР - 10,4%. Отмечается, что средства должны пойти на помощь развивающимся странам, которые сталкиваются с такими проявлениями климатических изменений как наводнения, засухи и шторма.

Экоактивисты отмечают, что в период до 2030 года на экологические цели потребуется направлять $300 млрд ежегодно.

СМИ отмечают, что такие заявления прозвучали примерно за неделю до климатического саммита в Мадриде - 25-й Конференции ООН по изменению климата, запланированной на 2 - 13 декабря.

Участники конференции, уточняют СМИ, должны будут выработать международный механизм, который определит, как страны мира будут возмещать убытки и ущерб, связанный с экологическими проблемами.

СМИ также напоминают, что рамочная конвенция ООН об изменении климата (вступила в силу в 1994 году), в рамках которой было принято Парижское соглашение по климату (2015 год), основывалась на принципе честного распределения между странами общего бремени смягчения последствий климатических изменений и адаптации к ним.

Стратегическая цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации (принятии, одобрении) 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

По состоянию на сентябрь 2019 года, Парижское соглашение обязательно для 186 стран.

В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. Однако официальный процесс выхода из соглашения США смогли начать только в начале ноября 2019 года.

1аю ар

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