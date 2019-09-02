Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 1:09

Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Готовность продолжить сотрудничество по важнейшим мировым проблемам подтвердили госсекретарь США Майк Помпео и избранная главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи в Брюсселе, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Они выразили приверженность совместной работе по широкому кругу глобальных вопросов", - говорится в распространенном заявлении Ортагус.

В нем подчеркивается, что стороны "вновь подтвердили, что прочное партнерство США и ЕС имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и во всем мире".

1гк ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!