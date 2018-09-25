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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 12:57 25.09.2018 - 12:57

*** Израильские дипломаты пытаются помешать проведению мероприятия

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас созвал на среду в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН конференцию под девизом "Спасти двугосударственное решение".

Ожидается, что в форуме примут участие представители порядка 40 стран и международных организаций. В числе приглашенных - Россия, КНР, Франция, Великобритания, Германия.

США и Израиль на конференцию приглашение не получили, сообщает во вторник газета "Таймс оф Израэл".

В документе, направленном палестинской стороной участникам, говорится, что встреча призвана противостоять угрозам, которую представляет израильская поселенческая деятельность на Западном берегу реки Иордан для урегулирования палестино-израильской проблемы на основе принципа "двух государств". Целями конференции являются запуск мирных переговоров, основанных на этом принципе, и спасение учреждений ООН, оказывающих помощь палестинцам.

Палестинская сторона также обвинила администрацию Дональда Трампа в том, что ее подходы к палестино-израильскому мирному процессу являются частью усилий по подрыву мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

"Таймс оф Израэл" отмечает, что Израиль работает над тем, чтобы сорвать это мероприятие.

По данным издания, израильские дипломаты, в частности, пытаются убедить приглашенных на конференцию либо проигнорировать ее, либо максимально снизить уровень своего представительства.

1ак вв

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