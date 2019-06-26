Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:11

*** Свободе навигации бросают вызов Иран и Китай, утверждает госсекретарь

Дели. 26 июня. ИНТЕРФАКС - США и Индии на фоне угроз мировой свободе судоходства следует вместе создать стратегию по ее защите, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Не может ли Америка и Индия выработать всеобъемлющую стратегию того, как гарантировать свободные и безопасные морские пути во всем мире?" - сказал он на выступлении в Дели.

Говоря о сотрудничестве США и Индии в этой области, Помпео указал на Иран и Китай.

"Сегодня 60% мировой торговли по морю проходит через Индо-Тихоокеанский регион. За последние недели Исламская республика Иран атаковала танкеры - из Японии, Норвегии Саудовской Аравии и ОАЭ", - заявил Помпео.

Также, согласно его утверждениям, в последние годы КНР пытается доминировать в Южно-Китайском море.

Кроме этого, Помпео призвал укреплять сотрудничество США и Индии в сфере обороны.

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