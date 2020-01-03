Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 15:30

Стамбул. 3 января. ИНТЕРФАКС - МИД Турции, на фоне гибели командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, предостерег Вашингтон и Тегеран от эскалации конфликта на территории Ирака, сообщает в пятницу сайт турецкого издания "Хюрриет".

"Мы (Анкара - ИФ) глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в регионе между США и Ираном. В особенности мы решительно предупреждаем, что превращение Ирака в зону конфликта нанесет ущерб миру и стабильности и Ирака, и всего нашего региона", - цитирует газета заявление министерства.

"В этом контексте очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против конвоя Касема Сулеймани, командира "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции, и его сопровождающих, увеличит недоверие и нестабильность в регионе", - подчеркнули в министерстве.

При этом в ведомстве напомнили, что Турция выступает против иностранного вмешательства в дела региона, убийств политических деятелей и межконфессиональных конфликтов, и призывает все причастные стороны руководствоваться здравым смыслом.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

1аю пч

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