Стамбул. 3 января. ИНТЕРФАКС - МИД Турции, на фоне гибели командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, предостерег Вашингтон и Тегеран от эскалации конфликта на территории Ирака, сообщает в пятницу сайт турецкого издания "Хюрриет".
"Мы (Анкара - ИФ) глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в регионе между США и Ираном. В особенности мы решительно предупреждаем, что превращение Ирака в зону конфликта нанесет ущерб миру и стабильности и Ирака, и всего нашего региона", - цитирует газета заявление министерства.
"В этом контексте очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против конвоя Касема Сулеймани, командира "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции, и его сопровождающих, увеличит недоверие и нестабильность в регионе", - подчеркнули в министерстве.
При этом в ведомстве напомнили, что Турция выступает против иностранного вмешательства в дела региона, убийств политических деятелей и межконфессиональных конфликтов, и призывает все причастные стороны руководствоваться здравым смыслом.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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