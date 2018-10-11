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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 16:47 11.10.2018 - 16:47

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон приостановил полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после того, как в сентябре истребитель этого семейства потерпел крушение в американском штате Южная Каролина, сообщили в четверг в военном ведомстве США.

По словам представителя Пентагона Джо Деллаведова, США и их партнеры, включая Великобританию и Израиль, временно прекратили полеты с участием F-35, чтобы осуществить полномасштабную проверку топливных проводов внутри всех двигателей самолетов этого типа.

Он отметил, что топливные провода, которые вызовут у специалистов сомнения в своей надежности, заменят, а после ремонта истребители вновь задействуют в операциях.

По его словам, проверку завершат в течение последующих двух суток.

Западные СМИ напоминают, что программа по разработке и выпуску F-35, которая была запущена в начале 1990-х, считается самой дорогой в истории США программой по производству систем вооружения: на нее выделили около $400 млрд. Предполагается произвести в ближайшие годы 2500 единиц F-35 .

28 сентября в округе Бофорт в Южной Каролине впервые потерпел крушение самолет семейства F-35. Пилот разбившегося F-35B успешно катапультировался. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.

1кю аю

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