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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 7:43 01.10.2018 - 07:43

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Канада в последний момент согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Президент Дональд Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в воскресенье, и в случае срыва переговоров против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры.

Североамериканское соглашение о свободной торговле, действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Канада в последний момент согласилась ограничить меры по поддержке молочной промышленности, что должно позволить увеличить поставки на канадский рынок американской продукции, пишет The Wall Street Journal.

В свою очередь США отказались от требования вычеркнуть из соглашения статью, которая разрешала партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли.

Соглашение с Мексикой, заключенное ранее, ужесточает также правила беспошлинной поставки автомашин в США. В частности, теперь 40-45% узлов и деталей экспортируемых в США автомобилей должны изготавливаться высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16 в час), что должно снизить стимулы для перевода производств из США.

Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год. Пересмотр NAFTA или отказ от него - это одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде было невыгодно США, он назвал его "одной из худших торговых сделок"

Аа ко ав*

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