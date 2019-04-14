Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 3:07

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США и КНР близки к тому, чтобы приступишь к финальной части переговоров по торговому соглашению, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для решения вопросов", - приводят его слова американские СМИ.

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдёт" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

1во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!