Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 3:19

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле, заявил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Кудлоу сообщил, что только что пришел со встречи высших должностных лиц администрации президента Дональда Трампа, отвечающих за торговые вопросы, и настроен оптимистично.

"Это еще не сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными", - сказал он.

Он также намекнул, что для заключения соглашения Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично, сказав в шутку, что предпочел бы, чтобы сделка была подписана в его кабинете на втором этаже Белого дома.

"Я не люблю путешествовать", - пояснил чиновник.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в этом месяце в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, оговорившись, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

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