Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 5:30

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонной беседы американских чиновников с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавляет делегацию с китайской стороны.

В то же время, источники высказывают опасения, что, несмотря на заверения президента Дональда Трампа об успешном развитии переговорного процесса, Китай отходит от того, чтобы выполнить требования, предъявляемые на переговорах Вашингтоном. Это связано с тем, что, согласившись на изменения в своей политике в области интеллектуальной собственности, Пекин не получил заверений от администрации Д.Трампа, что тарифы, введенные на их экспорт, будут отменены.

Вместе с тем, близкий к Р.Лайтхайзеру источник опроверг, что китайские чиновники отступили от предыдущих обещаний. Один из китайских представителей сказал, что переговоры все еще продолжаются и что следует ожидать следующих шагов.

Д.Трамп настаивает на том, чтобы американские переговорщики закрыли торговую сделку с Китаем в ближайшее время, поскольку ему нужна большая победа на международной арене, чтобы повысить шансы на переизбрание, отмечет Bloomberg.

Тем не менее, пишет агентство, Д.Трамп продолжает угрожать Китаю возможностью отказа от переговоров.

"После прерванного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в прошлом месяце Трамп подчеркнул, что он будет готов сделать то же самое на встрече с Си Цзиньпином (председатель КНР - ИФ), если тому не понравятся условия сделки", - сообщает Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Д.Трамп заявлял, что торговое соглашение между США и Китаем должно быть подписано лично им и Си Цзиньпином.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!