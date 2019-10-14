Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - США и Китай сделали важный шаг к урегулированию торгового спора, заключив промежуточное соглашение, по которому Вашингтон откажется от уже запланированного повышения пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции.

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Трамп отметил, что сделка охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг. Он сообщил также, что, в соответствии с соглашением, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-$50 млрд, не указав, при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Перемирие готовит почву для старта более серьезных переговоров после встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Чили (16-17 ноября), где, как ожидается, достигнутое в пятницу промежуточное соглашение будет подписано окончательно.

"Тот факт, что новые пошлины исключаются из повестки дня, по крайней мере, на следующие два месяца, дает простор для содержательных переговоров", - цитирует MarketWatch старшего вице-президента Американо-китайского делового совета Джейка Паркера.

Стороны по-прежнему очень далеки от заключения финального соглашения, им еще предстоит проработать множество спорных вопросов, в том числе о доступе американских компаний к китайскому рынку, о поддержке правительством КНР стратегических отраслей и госкомпаний, а также о судьбе уже действующих в США пошлин на китайские товары общим объемом порядка $360 млрд в год.

Трамп, готовящийся к президентским выборам 2020 года, хотел бы решить некоторые из этих вопросов до старта активной избирательной кампании, однако КНР не идет ему навстречу. Китайская сторона уверена, что время играет ей на руку, и не спешит обсуждать с Вашингтоном его требования, касающиеся проведения Пекином системных реформ, которые должны ослабить влияние государства на экономику, пишет газета Financial Times.

В КНР считают, что им повезло, что Трамп ждал целый год, прежде чем весной 2018 года начать торговую войну, отмечают источники газеты. Это дало переговорщикам из администрации президента всего 18 месяцев на то, чтобы поддерживать противостояние с Китаем, прежде чем, внутреннее политическое давление начало связывать им руки.

В частности, Трампу необходимо добиться улучшения условий для поддерживающих его сельскохозяйственных штатов, которые оказались под серьезным ударом в результате ответных мер Китая на действия США, отмечают эксперты. Кроме того, Трампу нужен подъем фондового рынка, который может улучшить его перспективы на президентских выборах.

"Американская экономика находится под давлением, а у Трампа впереди новые выборы, - отмечает один из китайских источников FT. - Раньше он хотел усиления напряженности в торговле, а теперь ему необходимо ее ослабить".

Си Цзиньпин тоже находится под давлением. Данные о ВВП Китая за третий квартал 2019 года, которые будут обнародованы 18 октября, могут указать на снижение темпов роста до менее 6% впервые за несколько десятилетий.

Кроме того, власти страны никак не могут справиться с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС), которая уже привела к резкому падению поголовья свиней в стране и скачку цен на свинину и другие виды мяса. В этих условиях наращивание Китаем закупок американской свинины, соя-бобов и других сельскохозяйственных товаров вряд ли можно считать крупной уступкой Трампу.

При всей уверенности китайских властей в том, что для КНР расклад в торговых переговорах более благоприятный, чем для Штатов, они совершенно не доверяют Трампу, отмечают источники FT. Американский президент несколько раз привел в полное замешательство Лю Хэ, отказываясь от договоренностей, которые китайский вице-премьер уже считал достигнутыми, или объявляя о новых пошлинах или санкциях в отношении КНР накануне его визитов в Вашингтон.

Китайское госинформагентство "Синьхуа", сообщило о достижении США и Китаем "существенного прогресса" в ряде сфер - это гораздо более осторожная характеристика пятничных договоренностей по сравнению с заявлением Трампа о заключении "очень значительной сделки".

Еще в четверг, накануне заключения промежуточного соглашения, Трамп пытался дразнить Китай. "Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?", - написал он в своем Твиттере.

"Что должны думать китайские власти, когда видят такие сообщения. Хочет Трамп заключения сделки или не хочет?", - говорит Энди Мок из Центра Китая и глобализации (Center for China and Globalisation).

Экономисты предупреждают, что для достижения финального соглашения между США и Китаем могут потребоваться годы. Некоторые полагают, что достигнутое в пятницу промежуточное соглашение может вообще ни к чему не привести.

"Учитывая, что стороны даже не приблизились к решению ключевых структурных вопросов, мы подозреваем, что эта мини-сделка, в лучшем случае, будет простой отсрочкой краха переговоров", - отмечают Джулиан Эванс-Притчард и Мартин Линж Расмуссен из Capital Economics.

"Теперь США и Китай, вероятно, вернутся к стратегии, не включающей нового повышения пошлин, которая, однако, вряд ли сможет существенно ослабить напряженность, - считают эксперты Eurasia Group Майкл Хирсон и Келси Бродерик. - Как США, так и Китай, вероятно, продолжат обмениваться ограничительными мерами, включая введение инвестиционных ограничений и регулятивных барьеров, и все это будет подрывать их отношения".

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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