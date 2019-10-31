Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 14:59

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон и Пекин, после отмены саммита АТЭС в Чили, выбирают новое место для подписания первой части торгового соглашения и вскоре объявят о нем.

"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения - примерно 60% от всей сделки, после того, как (саммит - ИФ) АТЭС в Чили отменили по не относящимся к делу обстоятельствам. Скоро будет объявлено о новом месте. Председатель (КНР - ИФ) Си Цзиньпин и президент Трамп (это соглашение) подпишут!" - написал он в Twitter.

Как сам Трамп, так и вице-президент Майк Пенс, а также торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что рассчитывают на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Однако накануне президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на урегулировании обострившихся в последние недели социальных конфликтов, которые привели к массовым протестам и к гибели не менее 19 человек.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

1аю ар

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