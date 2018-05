Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:13 22.05.2018 - 08:13

Москва/Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - США и Китай в общих чертах согласовали схему, которая позволит спасти китайскую телекоммуникационную компанию ZTE, вынужденную прекратить нормальную деятельность из-за американских санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Если все детали сделки будут в итоге согласованы, то США снимут запрет на поставки комплектующих и программного обеспечения для ZTE, а китайская компания произведет изменения в руководстве, совете директоров и, возможно, заплатит штраф.

ZTE Corp. ранее сообщила о приостановке основных операций из-за прекращения поставки продукции американских технологических компаний. ZTE закупает, в частности, микросхемы для своих устройств у Qualcomm Inc. и Intel Corp., оптику у Acacia Communications Inc. и Lumentum Holdings Inc.

Минторг США объяснил введение санкций в отношении ZTE тем, что компания, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Конфликт вокруг ZTE произошел в момент обострения отношений двух стран. Китай и США ведут сейчас переговоры, чтобы избежать торговой войны.

США не будут реализовывать свои угрозы, связанные с введением пошлин на китайские товары на сумму в $150 млрд, пока продолжаются переговоры с Пекином по вопросам торговли, сказал в понедельник в интервью CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Обе стороны договорились отложить введение тарифов", - сказал он.

После очередного раунда переговоров представители США и Китая обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США. По данным источников WSJ, китайская сторона предложила, в частности, снизить тарифы на американскую сельхозпродукцию.

