Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 10:46

Нью-Йорк. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились, отмечают источники.

Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

По словам источников, законопроекты, принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники.

По их словам, среди вопросов, соглашение по которым не достигнуто, - гарантии закупки Китаем определенного объема американских сельхозтоваров, а также объем введенных ранее пошлин на китайские товары, от которых готовы отказаться США.

Как сообщалось, Палата представителей американского Конгресса во вторник приняла законопроект, требующий ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна, требующий от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

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