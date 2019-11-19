Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 18:37

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Условия сделки, к которой США и Китай были близки шесть месяцев назад, теперь используются в качестве ориентира для принятия решения о том, какого объема китайских товаров должна коснуться отмена пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В мае этого года переговоры Вашингтона и Пекина зашли в тупик, и стороны не смогли подписать торговое соглашение, хотя неоднократно давали понять, что близки к сделке.

По словам источников, Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого.

В Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу, отмечают источники.

На данный момент в Штатах действуют пошлины на китайские товары объемом $360 млрд, и Вашингтон угрожает обложить пошлинами товары объемом еще $160 млрд с 15 декабря.

До провала майских переговоров в Штатах действовали 25%-ные пошлины на китайские товары объемом $250 млрд.

Вслед за провалом сделки Штаты пообещали ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября, а затем приняли решение отложить введение дополнительной пошлины на часть товаров из этой суммы до 15 декабря.

В начале октября, когда США и Китай объявили о достижении промежуточных договоренностей в торговой сфере, Штаты объявили, что не станут поднимать пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд до 25% с 30% 15 октября, как это планировалось ранее.

пк вч *

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