США и КНДР вскоре начнут переговоры по созданию ведомства, занимающегося двусторонними отношениями
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Гонконг. 7 июня. ИНТЕРФАКС - США и КНДР вскоре приступят к обсуждению по учреждению ведомства, которое будет заниматься вопросами отношений между двумя странами, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Обсуждения, как я полагаю, начнутся в скором времени. Но помните, чего мы ожидаем. Это не должно быть только на бумаге или обещания. Нам нужно видеть реальные действия", - сказал М.Помпео в интервью южнокорейскому телеканалу Уай-Ти-Эн.
По его словам, "обе стороны должны видеть реальные действия и приверженность, которые демонстрируют оба лидера, действующих вместе ".
1кю ар
Интерфакс