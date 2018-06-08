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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 20:07 08.06.2018 - 20:07

Гонконг. 7 июня. ИНТЕРФАКС - США и КНДР вскоре приступят к обсуждению по учреждению ведомства, которое будет заниматься вопросами отношений между двумя странами, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Обсуждения, как я полагаю, начнутся в скором времени. Но помните, чего мы ожидаем. Это не должно быть только на бумаге или обещания. Нам нужно видеть реальные действия", - сказал М.Помпео в интервью южнокорейскому телеканалу Уай-Ти-Эн.

По его словам, "обе стороны должны видеть реальные действия и приверженность, которые демонстрируют оба лидера, действующих вместе ".

1кю ар

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