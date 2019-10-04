Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 5:12

Гонконг. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Официальные лица США и КНДР встретятся в пятницу утром в столице Швеции перед возобновлением переговоров по денуклеаризации на рабочем уровне, сообщает "Ренхап".

Согласно агентству, обе стороны проведут "предварительный контакт" в Стокгольме утром (по местному времени) перед своими первыми официальными переговорами после саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

Точное время и место проведения пятничной встречи еще не объявлено официально.

По данным агентства, на предварительном заседании должны присутствовать заместители глав делегаций стран - спецпосланник госдепартамента США Марк Ламберт и Квон Чон Ган из Северной Кореи.

Главный ядерный посланник США Стивен Биган и его коллега Ким Мен Гил также могут обменяться приветствиями.

Глава делегации Севера Ким Мен Гил в Пекине по пути в Швецию выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров.

"Поскольку американская сторона послала новый сигнал, у меня большие ожидания и оптимизм, и я также оптимистично настроен на результаты (переговоров - ИФ)", - сказал он журналистам в Международном аэропорту Пекина.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен вести переговоры с Пхеньяном.

"Они (КНДР - ИФ) хотят говорить, и мы будем с ними разговаривать", - сказал президент журналистам у Белого дома.

Между тем, Министерство иностранных дел Южной Кореи не направило своих сотрудников в Швецию, хотя внимательно следит за возобновлением переговоров между США и Севером.

В четверг постпред Южной Кореи при ООН Чо Тэ Юл решительно призвал Север "изменить курс" и отвергнуть идею о том, что время может быть на его стороне.

"Нет никакой гарантии, что позиция администрации Трампа останется гибкой, чтобы сохранить импульс для диалога", - сказал он.

"Я думаю, что это может быть последний шанс для Севера", - добавил южнокорейский дипломат.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

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