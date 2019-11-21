Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 3:31

Гонконг. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - У Вашингтона и Пхеньяна до конца года будет еще один или два шанса обсудить денуклеаризацию КНДР, считает министр Южной Кореи по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль.

"Поскольку Север продолжает подчеркивать свой крайний срок (для переговоров - ИФ) до конца года, весьма вероятно, что будет еще одна или две возможности", - заявил Ким Ен Чхоль, выступая в Институте мира США.

По его словам, важно использовать эти возможности, потому что неизвестно, когда они появятся снова.

Министр призвал как Вашингтон, так и Пхеньян прекратить все "враждебные действия" во время переговоров.

"Если будут предприняты шаги по укреплению доверия между Севером и США, это создаст важный поворотный момент для конкретного осуществления денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове", - сказал он.

Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

Так, в начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

1вз аг

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