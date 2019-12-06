Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 17:24

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Президент неоднократно говорил, что если сделка не будет выгодной, если не будет гарантий в отношении предотвращения будущих краж (интеллектуальной собственности - ИФ), если не будет эффективных процедур правоприменения, мы не согласимся на это [соглашение - ИФ]" - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC в пятницу.

Кадлоу отметил, что США и Китаем ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна (СУАР).

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Позднее СМИ, однако, сообщили, что американская сторона все же рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до возможного вступления в силу очередного раунда пошлин 15 декабря.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!