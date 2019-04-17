Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 1:43

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение между двумя странами уже в мае в Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, саммит, на котором президент США и глава КНР подпишут торговое соглашение, может состояться в конце мая в Японии, куда Д.Трамп должен отправиться на встречу с новым императором страны - наследным принцем Нарухито.

Агентство отмечает, что высокопоставленные официальные лица США и Китая планируют провести больше личных торговых переговоров, чтобы достичь сделки к началу мая.

Так, по данным собеседников, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Пекин 29 апреля.

А 6 мая китайский вице-премьер Лю Хэ приедет в Вашингтон для переговоров.

Отмечается, что во время его визита официальные лица хотят объявить, что стороны заключили сделку. Кроме того, по данным источников, в это время могут быть сообщены детали саммита по подписанию соглашения.

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