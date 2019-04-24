Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 4:05

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

Согласно сообщению, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин отправятся в Пекин для проведения торговых переговоров 30 апреля.

Вице-премьер КНР Лю Хэ возглавит переговоры со стороны Китая.

Позже он во главе китайской делегации направится на переговоры в Вашингтон, которые начнутся 8 мая.

Переговоры будут охватывать такие торговые темы, как "интеллектуальная собственность, принудительная передача технологий, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правоприменительная практика".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение между двумя странами уже в мае в Японии.

1вз тг

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