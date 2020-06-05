Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 2:40

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонной беседы высказались за прекращение огня в Ливии и возобновление переговорного процесса, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили региональные и двусторонние вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе согласились с необходимостью прекращения огня в Ливии и возвращения к политическим переговорам под эгидой ООН", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Помпео также поблагодарил Абу-Даби за сотрудничество в сфере борьбы с пандемией коронавируса, отметили в госдепе.

1гк аг

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