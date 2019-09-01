Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 14:37

*** Вице-президент США в день 80-лется со дня начала Второй мировой войны отметил силу духа поляков

Берлин. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Варшаве вместо президента Дональда Трампа, приветствовал храбрость и силу духа поляков, его выступление транслировало польское ТВ.

"Сегодня мы вспоминаем как надвигающаяся буря 20 века обернулась войной и оккупацией", - сказал он. Тем не менее, по его словам, польский народ "никогда не терял надежды и не сдавался отчаянию".

"Вы никогда не теряли ваш дух. Ваши угнетатели пытались вас сломить, но Польшу нельзя было сломить", - сказал Пенс.

Он добавил, что "сегодня мы вспоминаем имена и героизм тех, кто пал в годы Второй мировой войны" с нацизмом.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кого мы потеряли... тех, кто победил в войне за свободу", - сказал Пенс.

По его словам, "сильный союз всех свободных, суверенных и независимых наций мира является лучшей защитой для свободы, сейчас и всегда".

"США и Польша будут продолжать вместе со всеми нашими союзниками совместно обороняться. США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу", - сказал Пенс.

В Польше в воскресенье проходят мероприятия в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Пенс отправился в Варшаву вместо Трампа, который накануне вылета объявил, что останется в стране в связи с приближением урагана "Дориан" к территориям США.

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