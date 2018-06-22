США и Португалия подтвердили обязательства по противостоянию "дестабилизирующим действиям" России - госдеп
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Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва подтвердили, что готовы противостоять действиям России, носящим "дестабилизирующий" характер, сообщил американский госдепартамент.
Как говорится в сообщении, М.Помпео и его португальский коллега в ходе встречи в Вашингтоне "подтвердили совместные обязательства по (...) противостоянию дестабилизирующим действиям России".
Стороны также заявили о готовности "наращивать расходы на оборону в рамках НАТО, повышать уровень энергетической безопасности Европы", сообщил госдеп.
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Интерфакс