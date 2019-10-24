Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:25

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Практика введения санкций и пошлин для достижения целей на мировой арене не исчезнет после ухода из Белого дома президента США Дональда Трампа, уверен председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Можно рассуждать о том, насколько подобное развитие событий связано непосредственно с личностью президента США. Конечно, в случае с некоторыми американскими санкциями видна его рука. Но его роль не стоит преувеличивать. Вне зависимости от результата выборов (в США в 2020 году - ИФ), такого рода меры, вероятно, в той или иной степени будут применяться и дальше. Может меняться форма, но не суть этих мер", - сказал он в четверг на Евразийском форуме в Вероне.

Говоря об РФ, Фаллико отметил, что реальной целью американских санкций, по его мнению, было оставить Россию "экономическим карликом".

"Задачи, которые ставились для этой операции, не были выполнены", констатировал Фаллико.

"Несмотря на неудачи, механизм по введению ограничений торговли и экономического сотрудничества применяется все чаще. Эти ограничения все более разнообразны, их адаптируют к каждому новому "клиенту", - отметил он. Жертвами такого давления становились не только КНР и РФ, но и ЕС, Латинская Америка, Иран, Турция, страны Африки, подчеркнул Фаллико.

"Перемирие" в торговом споре США с Китаем он увязывает с приближением американских выборов. "Мы видим, что некоторые процессы маскируются, стороны достигают временных компромиссов. Однако проблема (разногласия по торговле - ИФ) никуда не делась", - сказал он.

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