Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - США и Россия договорились о проведении ежегодного двустороннего диалога по проблеме борьбы с терроризмом, говорится в заявлении госдепа, распространенном в понедельник.
"Соединенные Штаты и Россия договорились об организации американо-российского диалога на высоком уровне на ежегодной основе по вопросам борьбы против терроризма", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что в ближайшие месяцы эксперты из двух стран в сфере контртерроризма проведут встречу, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества по этому вопросу.
Заявление было распространено по итогам встречи замгоссекретаря США Джона Салливана с заместителем главы МИД РФ Олегом Сыромолотовым в Вене.
1эф во