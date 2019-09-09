Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 21:30

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - США и Россия договорились о проведении ежегодного двустороннего диалога по проблеме борьбы с терроризмом, говорится в заявлении госдепа, распространенном в понедельник.

"Соединенные Штаты и Россия договорились об организации американо-российского диалога на высоком уровне на ежегодной основе по вопросам борьбы против терроризма", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в ближайшие месяцы эксперты из двух стран в сфере контртерроризма проведут встречу, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества по этому вопросу.

Заявление было распространено по итогам встречи замгоссекретаря США Джона Салливана с заместителем главы МИД РФ Олегом Сыромолотовым в Вене.

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